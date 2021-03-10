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Синоптики Росгидрометцентра сообщили о том, что в ночь с 10 на 11 марта температура воздуха в столичном регионе упадет до -30°C.
Предыдущий рекорд холода был побит в ночь на 10 марта. Местами термометры показывали -28°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что в Москве ожидается до -23°C, в Новой Москве – до -26°C. В области будет еще более морозно.
Это говорит о том, что грядущая ночь станет самой холодной с начала весны.
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