Жителей Московского региона предупредили об экстремально холодной погоде

Будет побит новый температурный рекорд

Синоптики Росгидрометцентра сообщили о том, что в ночь с 10 на 11 марта температура воздуха в столичном регионе упадет до -30°C.

Предыдущий рекорд холода был побит в ночь на 10 марта. Местами термометры показывали -28°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что в Москве ожидается до -23°C, в Новой Москве – до -26°C. В области будет еще более морозно. 

Это говорит о том, что грядущая ночь станет самой холодной с начала весны. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нужно сделать в огороде до того, как растает снег. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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