Будет побит новый температурный рекорд

Синоптики Росгидрометцентра сообщили о том, что в ночь с 10 на 11 марта температура воздуха в столичном регионе упадет до -30°C.

Предыдущий рекорд холода был побит в ночь на 10 марта. Местами термометры показывали -28°C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что в Москве ожидается до -23°C, в Новой Москве – до -26°C. В области будет еще более морозно.

Это говорит о том, что грядущая ночь станет самой холодной с начала весны.

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