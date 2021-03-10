Пресс-секретарь высказалась об инциденте, произошедшем с собаками Джо Байдена

Нападение президентских овчарок на сотрудника Секретной службы стало, пожалуй, главной темой брифинга пресс-секретаря американского лидера.

Беседуя с журналистами, Джен Псаки отметила, что агрессивное поведение собаки Джо Байдена связано с акклиматизацией. При этом она добавила, что в скором времени животные вновь вернутся в Белый дом.

Пресс-секретарь объяснила, что сейчас Чемп и Мейджор – так зовут овчарок демократа – привыкают к новой среде и новым людям. Именно поэтому появление незнакомого человека застало собаку врасплох.

"Это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека",

– подытожила Псаки.

При этом политик не стала употреблять слова "укус", добавив, что сотрудник Секретной службы стал жертвой "испуганного" пса, уточняет РИА "Новости".

К счастью, госпитализация мужчине не понадобилось, первую медицинскую помощь ему оказали врачи Белого дома. Также пресс-секретарь заверила, что овчарку усыплять не будут, потому что Мейджор является полноправным членом семьи.

Напомним, что на прошлой неделе собак Джо Байдена вывезли из Белого дома за агрессивное поведение. Животных вернули в дом семьи президента США в штате Делавэр. При этом источники сообщали, что Мейджора, которому 3 года, свойственно беспокойное поведение, а старший пес, тринадцатилетний Чемп, уже не так активен.