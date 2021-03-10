Единый реестр журналистов и законный статус блогера – в России примут меры по защите прав сотрудников СМИ

Парламентарии и члены СПЧ обсудили пути реализации поручений президента

Ситуации, когда журналисты на массовых мероприятиях попадают под дубинки правоохранителей, недопустимы. На это указал председатель Союза журналистов России, член Совета по правам человека Владимир Соловьев в ходе обсуждения в Госдуме проблемы обеспечения безопасности сотрудников СМИ.

Журналисты должны спокойно выполнять свою работу, согласились участники заседания, состоявшегося в Москве 10 марта в рамках в рамках выполнения поручения президента РФ о мерах по обеспечению в субъектах России прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Проблема в том, что репортерские удостоверения и пресс-карты кто угодно может подделать или запросто купить в интернете у официально зарегистрированного издания.

"Нужен какой-то реестр журналистов и единый образец удостоверения, и один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения",

– предложил Соловьев.

Эту идею поддержал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, журналистам можно присваивать идентификационный номер, который будет указан на бейдже и который всегда можно будет проверить в едином реестре.

Член СПЧ, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев добавил, что в цифровых документах журналиста должны быть сведения о месте выдачи удостоверения. Кроме того, он предложил устраивать для журналистов на массовых акциях специальные места, откуда они смогут безопасно вести репортаж и получать комментарии силовиков.

По мнению Хинштейна, создание таких зон и даже запрет на приближение менее чем на 0,5 – 1 метр к правоохранителям не только оградит журналистов от возможной опасности, но и исключит провокационные ситуации.

"Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то это ни в какие ворота не лезет", - подчеркнул Хинштейн.

Еще одна проблема, которая требует решения в свете разговора о безопасной журналистской деятельности, – это статус блогеров. Как отметил Гусев, сейчас блогеры не считаются сотрудниками СМИ, следовательно, закон о СМИ к ним не относится. Поэтому многие из них готовы распространять любую информацию за деньги. По мнению собравшихся, пришло время узаконить блогерскую деятельность.

Поручения президента, затрагивающие, в том числе, обеспечение прав сотрудников СМИ, были даны в начале февраля по итогам встречи Владимира Путина с правозащитниками.