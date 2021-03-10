Единый реестр журналистов и законный статус блогера – в России примут меры по защите прав сотрудников СМИ

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Ситуации, когда журналисты на массовых мероприятиях попадают под дубинки правоохранителей, недопустимы. На это указал председатель Союза журналистов России, член Совета по правам человека Владимир Соловьев в ходе обсуждения в Госдуме проблемы обеспечения безопасности сотрудников СМИ.
Журналисты должны спокойно выполнять свою работу, согласились участники заседания, состоявшегося в Москве 10 марта в рамках в рамках выполнения поручения президента РФ о мерах по обеспечению в субъектах России прав журналистов, предусмотренных законодательством о СМИ. Проблема в том, что репортерские удостоверения и пресс-карты кто угодно может подделать или запросто купить в интернете у официально зарегистрированного издания.
"Нужен какой-то реестр журналистов и единый образец удостоверения, и один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения",
– предложил Соловьев.
Эту идею поддержал глава думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, журналистам можно присваивать идентификационный номер, который будет указан на бейдже и который всегда можно будет проверить в едином реестре.
Член СПЧ, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев добавил, что в цифровых документах журналиста должны быть сведения о месте выдачи удостоверения. Кроме того, он предложил устраивать для журналистов на массовых акциях специальные места, откуда они смогут безопасно вести репортаж и получать комментарии силовиков.
По мнению Хинштейна, создание таких зон и даже запрет на приближение менее чем на 0,5 – 1 метр к правоохранителям не только оградит журналистов от возможной опасности, но и исключит провокационные ситуации.
"Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то это ни в какие ворота не лезет", - подчеркнул Хинштейн.
Еще одна проблема, которая требует решения в свете разговора о безопасной журналистской деятельности, – это статус блогеров. Как отметил Гусев, сейчас блогеры не считаются сотрудниками СМИ, следовательно, закон о СМИ к ним не относится. Поэтому многие из них готовы распространять любую информацию за деньги. По мнению собравшихся, пришло время узаконить блогерскую деятельность.
Поручения президента, затрагивающие, в том числе, обеспечение прав сотрудников СМИ, были даны в начале февраля по итогам встречи Владимира Путина с правозащитниками.
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