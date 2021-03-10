Киевский режим должен ответить за экологический ущерб, в том числе после химвыбросов в Армянске, и за убитую аграрную отрасль

Власти Крыма готовят иск к украинским организаторам водной блокады полуострова, для чего планируют подсчитать ущерб, нанесенный действиями представителей киевского режима региону и России в целом. Такое поручение дал глава парламента Республики Владимир Константинов в ходе сегодняшнего заседания Госсовета. Об этом сообщает агентство "Крыминформ".

"Нужно переходить от слов к делу – сформировать первый иск совместно с юристами Госсовета, нашей экспертной группой, связанный с водной блокадой. В этой связи попросил бы все профильные комитеты в соответствии с полномочиями … принять участие в этой работе", – сказал Константинов.

По его словам, для подсчета ущерба необходимо изучить экологические последствия от разрушения Северо-Крымского канала после того, как постмайданные деятели весной 2014 г. его перекрыли и вода по нему перестала поступать.

Кроме того, нужно оценить вред, который полуострову принес выброс ядовитых химвеществ на заводе "Титановых инвестиций" в Армянске в конце августа 2018 года. Константинов отметил, что та экологическая катастрофа могла произойти исключительно из-за недостаточного объема воды в кислотонакопителе, поскольку ее подача была "прервана искусственным, бандитским способом".

Также из-за водного дефицита на полуострове пострадал аграрный сектор, в частности фактически исчезла отрасль по выращиванию риса. Крымские фермеры потеряли доходы при переориентации своего производства, а некоторые несут ущерб до сих пор.

Власти Республики намерены включить в иск те 50 млрд руб, которые планируется потратить в ближайшие годы на решение проблем водообеспечения городов полуострова. Константинов подчеркнул, что необходимо установить персональных ответчиков за блокаду Крыма среди граждане Незалежной.

"В частности, бывшие наши псевдокрымчане, приложившие много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта. Небезызвестные (экс-депутат Верховной рады Андрей) Сенченко, (глава запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат) Чубаров и иже с ними, которые не стесняясь выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", – сообщил Константинов.

Напомним, построенный всем советским народом Северо-Крымский канал, первая очередь которого была запущена в 1978 г., обеспечивал днепровской водой до 85% потребностей Республики. Однако после воссоединения Крыма с РФ вожди Майдана решили наказать крымчан и заблокировали СКК в мае 2014-го.

В феврале нынешнего года киевский режим придумал новый план по полной блокаде уже изрядно продырявленного временем и отсутствием капремонта канала – они намерены достроить на нем дамбу, дабы максимально исключить попадание пресной воды в российский регион.

