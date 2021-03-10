Случай произошел после слов турецкого лидера

Сегодня, 10 марта, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели онлайн-встречу, посвященную старту строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Главы страны были довольно эмоциональны во время события.

Перед тем, как дать разрешение на строительство, Эрдоган с огромной радостью обратился к Путину.

"Мой дорогой друг, господин Путин! Пожалуйста! Начинайте!", – сказал турецкий глава.

Российский президент, улыбаясь, разрешил начинать строительство на словах, однако его коллеге этого оказалось мало: Эрдоган начал жестом призывать Путина ударить по столу ладонью в качестве жеста, символизирующего старт работ. Владимир Владимирович на инициативу ответил. Реджеп Тайип сделал то же самое. Видео со встречи глав стран публикует телеграм-канал "Пул №3".

Владимир Путин отметил, что Россия предает этому проекту огромное значение и он условился с турецким лидером и далее оказывать АЭС всяческую поддержку, передает РИА "Новости".

"Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС "Аккую" и еще раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", – отметил российский президент.

"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, строительство которой ведет "Росатом" на основе соглашения 2010 года. Работы начали в апреле 2018 годв.