Улучшения качества проектирования и строительства увеличит эффективность зданий

В Москве при возведении новых домов по программе реновации будут использованы новейшие, в том числе и энергосберегающие, технологии. Это позволит снизить электрические нагрузки многоквартирного дома примерно на 25-30%.

Новый уровень проектирования и строительства позволит заметно увеличить энергетическую эффективность зданий, пишет ТАСС.

"За счет применения новых методик расчета платежей, исходя из энергоэффективности новых домов, экономия по программе реновации может составить порядка 200 млрд рублей",

– сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, выступавший в рамках "Российской строительной недели".

Напомним, что реновация была запущена летом 2017 года. В программу включено 5 174 дома. В результате планируется расселить более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Завершение реновации ожидается в 2032 году.

В 2018-2023 годах на реализацию программы из городского бюджета было выделено около 100 млрд рублей ежегодно.