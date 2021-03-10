Напиток противопоказан определенной категории людей

Для многих чашечка ароматного чая с утра или вечером – привычный ритуал. Однако иногда употребление этого напитка может стать причиной плохого самочувствия и проблем со здоровьем, поэтому определенным категориям людей пить чай нужно с осторожностью.

Иногда, например, у чувствительных к кофеину людей, после чашечки чая может резко подняться артериальное давление. Очевидно, что чай повышает давление не так резко, как кофе, но бывают и исключения.

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин, как разновидность чайного кофеина",

– объяснил доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со "Звездой".

Диетолог также порекомендовал таким людям не пить крепкий чай, если они хотят избежать резких скачков давления. Гинзбург объяснил, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус.

Однако давление может повышаться не везде, а, к примеру, только в головном мозге или в сосудах почек.

Ранее ученые выяснили, что кофе влияет на умственные способности. Регулярное употребление напитка приводит к изменениям в структуре мозга. Со временем объем серого вещества начинает уменьшаться. К счастью, после десятидневного отказа от кофеина мозг начинает восстанавливаться.