Злоупотреблять традиционным масличным угощением не стоит

Вся страна продолжает отмечать Масленицу. Однако, праздник праздником, а здоровье нужно всегда беречь. В подмосковном Минздраве рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья.



Так, по словам экспертов, за один раз можно полакомиться не более чем 3-6 блинами. При этом представительницы прекрасного пола должны ограничиться максимум четырьмя блинами, а мужчины могут съесть все шесть.

А вот переедание грозит несварением желудка, тошнотой и даже рвотой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".