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Вся страна продолжает отмечать
Масленицу. Однако, праздник праздником, а здоровье нужно всегда беречь. В
подмосковном Минздраве рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для
здоровья.
Так, по словам экспертов, за один раз можно полакомиться не более чем 3-6 блинами. При этом представительницы прекрасного пола должны ограничиться максимум четырьмя блинами, а мужчины могут съесть все шесть.
А вот переедание грозит несварением желудка, тошнотой и даже рвотой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса