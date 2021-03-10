Медики раскрыли число "безопасных" для желудка блинов

Злоупотреблять традиционным масличным угощением не стоит

Вся страна продолжает отмечать Масленицу. Однако, праздник праздником, а здоровье нужно всегда беречь. В подмосковном Минздраве рассказали, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья.

Так, по словам экспертов, за один раз можно полакомиться не более чем 3-6 блинами. При этом представительницы прекрасного пола должны ограничиться максимум четырьмя блинами, а мужчины могут съесть все шесть.

А вот переедание грозит несварением желудка, тошнотой и даже рвотой, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга ФЕДОРОВА

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