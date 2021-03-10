Появились подробности о повышении пенсий некоторых россиян с апреля

Появились подробности о повышении пенсий некоторых россиян с апреля
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Индексация коснется отдельных выплат

Минтруд выступил с предложением повысить социальные пенсии. Соответствующий проект появился на федеральном портале проектов правовых актов.

Предполагается, что выплаты проиндексируют на 3,4% с учетом прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в стране. Согласно последним данным, рост ПМП в России за 2020 год составил 103,4% – с 2019 года он повысился с 9 002 до 9 308 рублей, пишет РИА "Новости". 

После проведения индексации, на которую направят около 12,8 миллиардов рублей, средний размер социальных выплат будет равняться 10 183 рублям. 

Повысить социальные пенсии планируют с 1 апреля. Изменения коснуться 3,9 миллионов пожилых россиян. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин расширил права населения на досрочную пенсию. Теперь в трудовой стаж будет учитыватся период обучения некоторым профессиям. 

Роман ИГНАТОВ

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