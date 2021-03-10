Власти Подмосковья взяли на особый контроль ситуацию вокруг Шереметьево

Эксперты тщательно проверяют качество воздуха в зоне рядом с аэропортом

Специалисты из Минэкологии Московской области внимательно следят за развитием событий вокруг воздушной гавани Шереметьево.

Недавно жители Химок обратились в ведомство с просьбой проверить, все ли в порядке с воздухом в окрестностях аэропорта. Ранее там были зафиксированы сбросы неочищенных стоков, пишет пресс-служба регионального министерства.

Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на данный момент превышение нормативов во взятых пробах воздуха обнаружено не было. При этом контрольные мероприятия с дальнейшим исследованием проб будут продолжены.

Ольга ФЕДОРОВА

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