Власти Подмосковья взяли на особый контроль ситуацию вокруг Шереметьево

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Специалисты из Минэкологии Московской
области внимательно следят за развитием событий вокруг воздушной гавани
Шереметьево.
Недавно жители Химок обратились в ведомство с просьбой проверить, все ли в порядке с воздухом в окрестностях аэропорта. Ранее там были зафиксированы сбросы неочищенных стоков, пишет пресс-служба регионального министерства.
Впрочем, как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на данный момент превышение нормативов во взятых пробах воздуха обнаружено не было. При этом контрольные мероприятия с дальнейшим исследованием проб будут продолжены.
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса