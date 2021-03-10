Редкое явление петербуржцы смогут наблюдать на будущей неделе

Жителям Ленинградской области посчастливится увидеть северное сияние.

Редкое природное явление жители Санкт-Петербурга и области смогут наблюдать на будущей неделе в течение трех дней – с 18 по 20 марта, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Иногда северное сияние можно увидеть и в рамках города, но, к сожалению, это случается редко. Поэтому эксперты рекомендуют оправляться за город, где стать свидетелем уникального события в разы проще, уточняет "МИР24". Лучшие виды откроются с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.

Ранее жителей Московского региона предупредили об экстремально холодной погоде.