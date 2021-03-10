Лучшие места: где и когда можно увидеть северное сияние в Ленобласти

Редкое явление петербуржцы смогут наблюдать на будущей неделе

Жителям Ленинградской области посчастливится увидеть северное сияние.

Редкое природное явление жители Санкт-Петербурга и области смогут наблюдать на будущей неделе в течение трех дней – с 18 по 20 марта, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". 

Иногда северное сияние можно увидеть и в рамках города, но, к сожалению, это случается редко. Поэтому эксперты рекомендуют оправляться за город, где стать свидетелем уникального события в разы проще, уточняет "МИР24". Лучшие виды откроются с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива. 

Ранее жителей Московского региона предупредили об экстремально холодной погоде. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Президент Чехии отправляет главу Минздрава в отставку из-за отказа от "Спутника V"

В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса

На эмоциях: Путин и Эрдоган ударили по столу во время встречи - видео

Случай произошел после слов турецкого лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей