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Жителям Ленинградской области посчастливится увидеть северное сияние.
Редкое природное явление жители Санкт-Петербурга и области смогут наблюдать на будущей неделе в течение трех дней – с 18 по 20 марта, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Иногда северное сияние можно увидеть и в рамках города, но, к сожалению, это случается редко. Поэтому эксперты рекомендуют оправляться за город, где стать свидетелем уникального события в разы проще, уточняет "МИР24". Лучшие виды откроются с пляжей Ладожского озера и южной стороны Финского залива.
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