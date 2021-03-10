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В поселке Михайловка (Золотое-5) в среду, 10 марта, произошли боевые столкновения между бойцами ВСУ и Народной милицией ЛНР. Об этом сообщил бывший официальный представитель луганского ополчения Андрей Марочко.
"Противник применяет тяжелое вооружение. Мирные жители спустились в подвалы", – рассказал офицер запаса изданию "Русская весна".
По его данным, в бою применяется стрелковое оружие и гранатометы. Жители населенного пункта сигнализируют, что много пуль рикошетит от стен домов.
На странице телеграм-канала "FRONTовые заметки" опубликовано видео Марочко, на котором слышна интенсивная стрельба из различного вооружения. Луганчанин отмечает, что в зоне обстрела находится школа.
Напомним, поселок Золотое разделен линией фронта.
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