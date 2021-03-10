Акции "Твиттер" обрушились на несколько процентов

Акции "Твиттер" обрушились на несколько процентов
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Такой обвал связан с решением Роскомнадзора

Стоимость акций социальной сети "Твиттер" упала почти на 3%. Такому заметному обрушению стоимости ценных бумаг предшествовало решение Роскомнадзора о некотором замедлении работы ресурса на российской территории.

К вечеру (по Москве) 10 марта цена бумаг обрушилась на 2,78%. Акции "Твиттер" торговались по 65,64 доллара за штуку, пишет "Газета.ру".

Напомним, 10 марта российский регулятор решил снизить скорость работы сервиса микроблогов на территории нашей страны. Такое решение связано с тем, что за период с 2017 года руководство компании отказалось удалять более 3 тысяч публикаций с недопустимым контентом.

Ольга ФЕДОРОВА

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