Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
737 новости
Стоимость акций социальной сети "Твиттер"
упала почти на 3%. Такому заметному обрушению стоимости ценных бумаг
предшествовало решение Роскомнадзора о некотором замедлении работы ресурса на
российской территории.
К вечеру (по Москве) 10 марта цена бумаг обрушилась на 2,78%. Акции "Твиттер" торговались по 65,64 доллара за штуку, пишет "Газета.ру".
Напомним, 10 марта российский регулятор решил снизить скорость работы сервиса микроблогов на территории нашей страны. Такое решение связано с тем, что за период с 2017 года руководство компании отказалось удалять более 3 тысяч публикаций с недопустимым контентом.
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса