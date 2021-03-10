Перебои в работе многих сайтов могут быть связаны с проблемами у крупнейшего в России оператора "Ростелеком"

Сегодня, 10 марта, наблюдался массовый сбой в работе официальных сайтов государственных органов РФ. В частности, недоступны оказались порталы правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Совета безопасности и других. В работе сайтов Совета Федерации и Государственной думы также наблюдались сбои.

Интернет-пользователи тут же решили, что перебои связаны с операцией Роскомнадзора по принуждению "Твиттера" к соблюдению российских законов. Опровержение ведомства не смогло убедить интернет-публику, однако есть несколько доказательств того, что сбой никак не связан с действиями Роскомнадзора.

Так, не стоит забывать о том, что накануне в авторитетном американском издании The New York Times сообщили, что Штаты намерены "наказать" Россию за "кибератаки", которые она якобы проводила конце прошлого года. Вашингтон пригрозил, что их меры ощутимо скажутся на "разведке России, вооруженных силах и Владимире Путине".

В минцфиры добавили, что проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов "Ростелекома" – крупнейшего российского оператора.

Позднее "Ростелеком" подтвердил сбой своего оборудования, сообщает "Интерфакс". Провайдер уточнил, что временные проблемы с доступом к ряду сайтов никак не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении "Твиттера".

Уже к трем часам "Ростелеком" смог завершить технические работы и восстановить работоспособность сети. Государственные сайты вновь начали работать без перебоев.