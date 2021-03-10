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Главнокомандующий страны Владимир Путин
поставил свою подпись на документе, который вводит ранжирование детских выплат. Речь идет о
пособиях на детей от 3 до 7 лет.
Теперь сумма таких выплат будет определяться исходя из семейного дохода. Размер пособия может быть 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума по субъекту федерации.
Например, если при выплате 50% от такого минимума среднедушевой доход семейства не превысит размер прожиточного минимума на душу населения, то выплату увеличат до 75%.
Если ситуация не изменится при выплате 75%, то будут выплачивать все 100%, поясняет РИА "Новости".
К слову, недавно появились подробности о повышении пенсий некоторых россиян с апреля. Индексация коснется отдельных выплат.
В стране крайне тяжелая ситуация из-за коронавируса