Эпохальное событие: в киевском вузе торжественно открыли туалет

Эпохальное событие: в киевском вузе торжественно открыли туалет
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Администрация приурочила мероприятие к 8 марта

В одном из университетов Киева состоялась торжественная церемония открытия женского туалета. Ректорат решил приурочить это важнейшее событие к 8 Марта.

Новая уборная появилась в Государственном университете телекоммуникаций. Видеозапись, сделанная во время церемонии, вызвала активное обсуждение – как среди общественности, так и украинских медиа.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что у входа в новый туалет с торжественной речью к присутствующим обращается один из представителей ректората. Мужчина с чувством прочитал стихи, после чего перерезал красную ленту у двери.

По его словам, уборную отремонтировали по указу ректора. А женская часть администрации занималась выбором цветовой гаммы и отделкой.

По информации агентства "УНИАН", администрация не могла пропустить столь грандиозное событие в жизни университета – всех присутствующих на церемонии пригласили позднее отметить ремонт уборной шампанским.

Торжественную церемонию позднее высмеяли пользователи, назвавшие такую ситуацию позором страны.

"Дальше заходим внутрь! Торжественное открытие крышки унитаза!!!", "Это вам не авианосцы строить как при "совке" на николаевских верфях", "Вот достижение так достижение! Достойно всемирной славы!", Можно еще первую кучу смыть под оркестр с салютом", "Думаю, следует присвоить туалету имя Леси Украинки", "Совсем кукуха съехала", – пишут в комментариях под видео (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Позднее комментарий "Обозревателю" дала помощница ректора вуза Ольга Сомко, заявившая о том, что администрация не совершила "ничего преступного" – в университете таким образом лишь проявляют обеспокоенность санитарными нормами.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

М
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зря народ,смеетесь,для укровермахта это большое событие и издевками и сарказмом его не преуменьшить
пусть пока это небольшой сортир но придет время и построят большой,европейский сортир,для всего евросоюза и сша
вперед,каклы,в светлое фаянсовое будующее,сала вам!
Гость163129
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гость
До этого на улицу бегали, либо памперсы, зеля там торжественно покакал первым засорив канализацию.
они по всему миру со свооим дебелизмом живут, мы в Германии если слышим что с Украины то никаких делов с ними нне имеем. У них массовый дебилизм.
гость
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До этого на улицу бегали, либо памперсы, зеля там торжественно покакал первым засорив канализацию.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ
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Гость162382
уровень Окраины - толчок, все верно)
Я ВОЗМУЩЁН!!!!!! Почему на церемонии не было ЗЕлупы и Вальцмана?!!! Почему молчат пендосы и ЕС?!!!!
Гость162382
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уровень Окраины - толчок, все верно)
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