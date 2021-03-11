Избежать проблем с ростом и видом сеянцев легко

От того, как были посеяны семена томатов, зависит многое. Если сделать это правильно, с учетом всех тонкостей, рассада вырастет быстро и получится здоровая и крепкая.

Задержек с ростом и неприглядного вида растений можно избежать, если не допустить ни одной из распространенных ошибок. Их всего семь.

Что нельзя делать при посеве рассады томатов

1. Не следует сеять помидоры слишком рано. Период их роста и развития короче, чем у перцев и баклажанов, значит, сажать нужно позже, с учетом климата и того, когда рассада будет отправлена в теплицу или открытый грунт: это поможет не допустить ее перерастания.

2. Опускать семена в необработанный грунт нежелательно. Иначе есть риск возникновения плесени и грибковых заболеваний. Чтобы этого не случилось, можно использовать любой фунгицид.

3. Не стоит сеять рассаду у верхнего края емкости и высоко. Лучше сажать в тару, наполовину заполненную почвой, а по мере роста подсыпать свежую землю.

4. Слишком низко погружать семена в грунт не рекомендуется. Если их посадить на глубину от 1 до 1,5 см, они прорастут очень быстро.

5. Опасно чересчур заливать посевы: может появиться плесень, и семена просто сгниют. Достаточно сбрызгивать из пульверизатора семена, а затем верхний слой почвы.

6. Плохо, если температура в помещении, где собираются выращивать рассаду томатов, ниже +24˚C: ей жизненно необходимо тепло. Вредят сеянцам помидоров и сквозняки.

7. Не пойдет на пользу и отсутствие свежего воздуха. Проветриватьрассаду томатов, посеянную под пленкой, стеклом или прозрачными крышками, надо один – два часа часа ежедневно.

Ранее "Утро.ру", советовало, чем полить первые ростки рассады, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай. Самой подходящей для сеянцев будет подкормка из сладкой воды.