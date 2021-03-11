Отчисления в ПФР и трудовой стаж россиян предложили постепенно поднимать

Отчисления в ПФР и трудовой стаж россиян предложили постепенно поднимать
Фото:Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Повышение пенсионного возраста дало лишь кратковременный эффект

Уровень финансового обеспечения пенсионеров в России продолжает снижаться, несмотря на усилия властей, в том числе на повышение пенсионного возраста. Исправить ситуацию может увеличение страховых взносов в Пенсионный фонд. К такому мнению пришли эксперты Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Своими идеями они намерены поделиться на Апрельской конференции в Высшей школе экономике.

По их оценке, повышение пенсионного возраста в 2018 г. позволило ежегодно увеличивать выплаты пенсионерам выше уровня инфляции. Однако эффект этот кратковременный, и с 2028 г. уровень жизни пенсионеров начнет ухудшаться. Поэтому нужны дальнейшие изменения пенсионной системы, полагают специалисты РАНХиГС.

Первое, что они предлагают, – повышать требования к минимальному трудовому стажу, необходимому для назначения страховых выплат по старости, и после 2025 года.

Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в 2021 г. составляет 12 лет. В 2024 г. этот уровень достигнет 15 лет. Ранее предполагалось на этом и остановиться. Но Юрий Горлин и Виктор Ляшок из РАНХиГС считают, что стаж нужно довести до 30 лет, также прибавляя по году в год.

Еще одна идея заключается в постепенном увеличении ставки страховых взносов: с 22% в 2025 г. до 25% в 2030 году. Потом, после 2044 г., ее предлагается снизить до 24%.

При этом эксперты РАНХиГС указывают, что нужно предпринимать меры по полному выводу зарплат из серой зоны и легализации неформально занятых, передает телеканал "360".

Однако аналитики указывают, что увеличение объема отчислений работодателей за сотрудников как раз будет способствовать возвращению зарплат в конвертах.

"Эффект от роста ставки будет нивелирован уходом в тень части работодателей",

поделился сомнениями с "НГ" независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. По его мнению, ставку, наоборот, нужно понижать, тогда работодатели и самозанятые будут с большей охотой выходить из серой зоны, обеспечивая поступление средств в ПФР.

Ранее правительство РФ расширило возможности досрочного выхода на пенсию для некоторых категорий россиян.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Вася
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Да пофиг. Это ненужные новости. Дайте нам ещё про украину. О том как скоро америка загнётся. А вы про каких-то ненужных русских пенсионерах. Да кому они вообще нужны. плюс минус пару сотен тысяч человек. Вот байден путина боиться - это надо по всем телеканалам. Цены на продукты растут ? пофиг, икра красная в госдуме всегда стабильна в цене. Бензин вырос? так пешком бегать через весь город даже полезней.
Гость158521
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За такие предложения надо к стенке ставить без суда. Мало одной геноцидной реформы показалось, так еще одну захотелось, экономику поднимайте а не отчисления и возраст. Хватит ждать внешних инвестиций пора самому государству инвестированием заняться. А таких экспертов экономистов гнать взашей.
Гость153648
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Удаки сидят в правительстве или алигархатная элитка?
Гость155852
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Да в зарплате всё дело. Если зарплата 20т., сколько ни работай, не будет нормальной пенсии.
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