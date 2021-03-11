Качество сеянцев не зависит от емкости, в которой они растут

Готовясь к посеву рассады, некоторые огородники не раз задумывались, во что же лучше всего сажать семена. К тому же в магазинах и на садоводческих рынках так много разной тары для этого, что глаза разбегаются.

Привлекают внимание и новомодные спецрулоны, и торфяные горшочки, таблетки, которые рекламируют как средство для отличной всхожести семян. К тому же рассаду высаживают с ними вместе, что тоже удобно, да и состав таких емкостей – удобрение для грунта.

Как выяснилось, подходит все без исключения. Качество сеянцев не зависит от емкости, в которой они растут, главное – вовремя и правильно сажать, ухаживать и не допускать ошибок.

Подходящими емкостями будут обычные ящики. Также можно использовать пластиковые емкости.

Хороши и картонные пакеты из-под молока или кефира. Их не придется отдельно покупать, достаточно выпить содержимое, ополоснуть, насыпать земельки – и тара для рассады готова.

К тому же такие емкости экологичны и удобны. Чтобы не повредить корням при пересадке, их можно аккуратно разрезать или разорвать.

Ранее стало известно, что нужно сеять на рассаду в начале марта. Первыми нужно опустить в подготовленные емкости с грунтом семена растений, у которых длительный период роста и развития.