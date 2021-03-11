Не стоит пытаться выбраться самостоятельно

Руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы "Мослифта" Владимир Толстов рассказал о том, как себя вести в застрявшем лифте.

По словам специалиста, категорически нельзя пытаться самостоятельно открыть двери.

"Особенно это опасно делать в том случае, если кабина остановилась между этажами", – отметил Толстов.

Эксперт посоветовал сразу же нажать на кнопку вызова диспетчера и объяснить, что произошло. Торопить механика не стоит, так как сначала он должен отключить питание лифта, передает РИА "Недвижимость".

Также Владимир развеял два популярных мифа. Мужчина акцентировал внимание на том, что лифт не может сорваться в шахту, поскольку он держится на 3-8 тросах. Кроме того, задохнуться в кабине нельзя, сообщает "Свободная Пресса".