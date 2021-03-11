Глава алтайского Минздрава спрятал в туалете 6 млн рублей

Глава алтайского Минздрава спрятал в туалете 6 млн рублей
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чиновнику грозит тюремный срок за взяточничество

Правоохранительные органы обнаружили в ходе обыска порядка 6 миллионов рублей. Денежные средства находились под досками уличного туалета, принадлежащему главе Минздрава Алтайского края Сергею Коваленко, о чем сообщил источник в беседе со СМИ.

Согласно приведенным данным, правоохранители провели обыск еще в среду, 10 марта, на участке чиновника, где расположен его частный особняк.

Полиция осмотрела надворные постройки. В одной из них хранился хозяйственный инвентарь, в другой части был расположен уличный туалет. Там и обнаружили денежные средства, спрятанные в тайнике, который оказался расположен под досками, укрытый разноцветным полимерным пакетом, пишет РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, 11 марта должно состояться судебное заседание, по итогам которого фигуранту должны вынести меру пресечения. По информации РЕН ТВ, чиновник обвиняется во взяточничестве.

Как отмечает источник, Коваленко вместе со своим помощником вступил в сговор с целью незаконного получения денежных средств. На протяжении нескольких месяцев прошлого года они получали от коммерческих организаций взятки. В обмен чиновники обещали юридическим лицам предоставить госконтракт на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам за получение взятки в особо крупном размере. Фигуранту также запрещено работать в госструктурах в течение трех лет после освобождения. Маргелову назначен штраф в 235 млн рублей.

Егор МАЛКОВ

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