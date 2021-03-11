Что нельзя делать при уборке в доме

Что нельзя делать при уборке в доме
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Наводить порядок легко, если делать это систематически

Казалось бы, чего проще – сделать уборку в доме. Однако даже у такой "процедуры" есть определенные правила. Соблюдая их, можно добиться абсолютной чистоты.

И все же многие хозяйки при наведении порядка регулярно допускают несколько ошибок. Такие привычки только вредят.

Что нельзя делать при уборке в доме

Самый распространенный недостаток – откладывать уборку на другой день или выходные. Этого делать не стоит: пыль и мусор только накапливается, а у некоторых еще и образуется гора немытой посуды в раковине и ворох белья для стирки в ванной.

Лучше ежедневно уделять порядку 10 – 20 минут – вытереть пыль, помыть посуду, запустить стиральную машинку. Тогда не придется жить в грязи и на уборку в конце недели потребуется меньше времени.

Не стоит забывать, что перед уборкой в доме следует надеть перчатки. В них руки будут защищены от вредного воздействия химических вееществ, содержащихся в средствах для мытья  и стирки.

Мыть пол при уборке в первую очередь неправильно: во время очистки поверхностей крошки, пыль все равно упадут на него. Вначале следует протереть пыль, отмыть все поверхности – полки, подоконники и т.п.

Применять для мытья всего на кухне одну и ту же губку нежелательно. Стол и столешницу нужно протирать тряпочкой из микрофибры или бумажными полотенцами, а мыть отдельной губкой, как и раковину. Для пола должна бысть специальная тряпка.

Для очистки ковра, недостаточно только пропылесосить его.  Надо вычесывать одежной щеткой, тогда упавшие волосы, крошки и шерсть животных удалятся, ворс приподнимется, и пылесос вытянет остатки мусора.

Использовать обычные влажные салфетки при мытье также не стоит. После них на любых поверхностях образуются разводы. Да и от въевшейся грязи они не избавят. С нею справятся только специальные – пропитанные очищающим составом.

Не положено разбрызгивать моющее средство на мебель. Оно может испортить ее – оставит следы и сделает липкой. Вернее – нанести вещество на салфетку и ею протирать.

Сыпать порошок или заливать гель при стирке на глаз тоже  не рекомендуется. При его нехватке белье не отстирается как следует, а при избытке на нем останутся разводы. Лучше применять их в таком количестве, как указано в инструкции.

Ранее "Утро.ру" писало, как избавиться от пыли в доме на месяц. Помогут вода и лимон.

Полина ДОРОЖКИНА

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