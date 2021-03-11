Безработные украинцы отказываются трудиться на благо Незалежной

Безработные украинцы отказываются трудиться на благо Незалежной
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Заробитчане готовы рвануть за границу, несмотря на пандемию

Девять из десяти трудоспособных граждан Украины не планируют работать в своей стране, но ищут вакансии за рубежом. Таковы данные опроса, который провела украинская аналитическая служба OLX Работа.

Как выяснилось, 90% украинцев уверены, что дома невозможно устроиться на хорошую работу с достойной зарплатой. Поэтому две трети безработных очень ждут отмены коронавирусных ограничений и открытия границ, чтобы уехать на заработки в другую страну. Причем большинство опрошенных согласны на сезонные работы, но примерно треть соискателей заявили, что рассчитывают на долговременное трудоустройство, сообщает NV.ua.

Среди желающих уехать за границу на заработки 30% не имеют такого опыта, но даже они готовы отправиться хоть сейчас. Из тех, кто уже работал в других государствах, 93% хотят так продолжать и дальше, несмотря на пандемию коронавируса.

Больше всего заробитчане рассчитывают на вакансии в Польше, но есть желающие поехать и в другие страны ЕС, передает РИА ФАН. Россия в опросе не фигурировала.

Ранее власти Крыма предпочли нанимать на сезонные работы не граждан соседней Украины, а российских студентов.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость158926
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В Европе давно не хватает рабочих рук и чернорабочих, которых не нужно содержать и обеспечивать социальные блага, такие как медобслуживание, детсады и пр.
Для этого США и захватили Украину! Себе - территории для ракетных баз, ЕС - дешёвая рабсила.
Гость162441
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Сколько бы ни выкладывали рагули из кавунов тризуб, все равно получалось слово "дупа".
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