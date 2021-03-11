Безработные украинцы отказываются трудиться на благо Незалежной

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Девять из десяти трудоспособных граждан Украины не планируют работать в своей стране, но ищут вакансии за рубежом. Таковы данные опроса, который провела украинская аналитическая служба OLX Работа.
Как выяснилось, 90% украинцев уверены, что дома невозможно устроиться на хорошую работу с достойной зарплатой. Поэтому две трети безработных очень ждут отмены коронавирусных ограничений и открытия границ, чтобы уехать на заработки в другую страну. Причем большинство опрошенных согласны на сезонные работы, но примерно треть соискателей заявили, что рассчитывают на долговременное трудоустройство, сообщает NV.ua.
Среди желающих уехать за границу на заработки 30% не имеют такого опыта, но даже они готовы отправиться хоть сейчас. Из тех, кто уже работал в других государствах, 93% хотят так продолжать и дальше, несмотря на пандемию коронавируса.
Больше всего заробитчане рассчитывают на вакансии в Польше, но есть желающие поехать и в другие страны ЕС, передает РИА ФАН. Россия в опросе не фигурировала.
Ранее власти Крыма предпочли нанимать на сезонные работы не граждан соседней Украины, а российских студентов.
Однако воплотить в жизнь смелые мечты вряд ли удастся