Роскомнадзор отверг обвинения в ограничении дискуссии из-за "Твиттера"

Руководство соцсети отказывается от прямых контактов с ведомством

Попытки представить действия Роскомнадзора в отношении "Твиттера" как ограничение свободы дискуссии в России абсурдны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Накануне надзорный орган замедлил работу "Твиттера". Это было сделано после того, как соцсеть проигнорировала требования удалить противоправный контент. Однако представители "Твиттера" через западные СМИ заявили, что этими мерами в России "ограничивают свободу дискуссии в интернете".

"Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?"

– отметил Субботин в комментарии "Интерфаксу".

Замглавы ведомства сообщил, что Роскомнадзор готов разъяснить все претензии представителям "Твиттера", однако они отказываются выходить на прямой контакт.

При этом чиновник развеял подозрения, что отмечавшийся накануне сбой в работе ряда интернет-ресурсов РФ связан с мерами в отношении "Твиттера".

"Связи нет. Это подтвердили технические специалисты Ростелекома", – заверил Субботин.

О неполадках в работе своего оборудования Ростелеком сообщал 10 марта. В то же время акции компании Twitter резко подешевели.