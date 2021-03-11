Министр культуры Крыма "прошлась по матери" на совещании у Аксенова

Министр культуры Крыма "прошлась по матери" на совещании у Аксенова
Арина Новосельская. Фото: ru.wikipedia.org/Совет министров Республики Крым/CC BY 4.0
Бурная реакция чиновницы на проблемы с техникой стала поводом для служебного расследования

Министр культуры Крыма Арина Новосельская крайне эмоционально высказалась на совещании правительства, которое вел глава полуострова Сергей Аксенов.

Участники обсуждали реализацию нацпроекта по образованию, когда вдруг Новосельская в непечатных выражениях вспомнила мать, а затем при работающем микрофоне сравнила себя с обезьяной.

Высказывание прозвучало столь неожиданно и громко, что Аксенов усомнился в здоровье подчиненной:

"Арина Вадимовна, Вы совсем там?"

– спросил глава республики и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему сейчас Министерство культуры, а ранее руководящему Следственным комитетом, провести служебное расследование.

Министр культуры быстро взяла себя в руки, извинилась и пояснила, что ее несдержанность была вызвана тем, что "машина отключилась". Видео совещания опубликовало в телеграм-канале агентство "Крыминформ".

Арина Новосельская – кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ. С февраля 2014 года возглавляет Министерство культуры Республики Крым.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Армагедоныч
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Я вообще не знаю ни одного чиновника, который бы не употреблял крепкий русский язык. Рабочая схема, без этого не получится в ряде случаем донести до коллег смысл того, что это надо сделать сейчас и быстро. Ан нет, знаю одного...интеллигентнейший и спокойный как слон человек. Редкость!
гость
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Да нормально, рабочий момент :-)
крым наш
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дбл блд!
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