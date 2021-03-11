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Министр культуры Крыма Арина Новосельская крайне эмоционально высказалась на совещании правительства, которое вел глава полуострова Сергей Аксенов.
Участники обсуждали реализацию нацпроекта по образованию, когда вдруг Новосельская в непечатных выражениях вспомнила мать, а затем при работающем микрофоне сравнила себя с обезьяной.
Высказывание прозвучало столь неожиданно и громко, что Аксенов усомнился в здоровье подчиненной:
"Арина Вадимовна, Вы совсем там?"
– спросил глава республики и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему сейчас Министерство культуры, а ранее руководящему Следственным комитетом, провести служебное расследование.
Министр культуры быстро взяла себя в руки, извинилась и пояснила, что ее несдержанность была вызвана тем, что "машина отключилась". Видео совещания опубликовало в телеграм-канале агентство "Крыминформ".
Арина Новосельская – кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ. С февраля 2014 года возглавляет Министерство культуры Республики Крым.
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