Бурная реакция чиновницы на проблемы с техникой стала поводом для служебного расследования

Министр культуры Крыма Арина Новосельская крайне эмоционально высказалась на совещании правительства, которое вел глава полуострова Сергей Аксенов.

Участники обсуждали реализацию нацпроекта по образованию, когда вдруг Новосельская в непечатных выражениях вспомнила мать, а затем при работающем микрофоне сравнила себя с обезьяной.

Высказывание прозвучало столь неожиданно и громко, что Аксенов усомнился в здоровье подчиненной:

"Арина Вадимовна, Вы совсем там?"

– спросил глава республики и поручил вице-премьеру Михаилу Назарову, курирующему сейчас Министерство культуры, а ранее руководящему Следственным комитетом, провести служебное расследование.

Министр культуры быстро взяла себя в руки, извинилась и пояснила, что ее несдержанность была вызвана тем, что "машина отключилась". Видео совещания опубликовало в телеграм-канале агентство "Крыминформ".

Арина Новосельская – кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ. С февраля 2014 года возглавляет Министерство культуры Республики Крым.