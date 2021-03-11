На затонувшем в Черном море судне украинцы везли уголь из России

На затонувшем в Черном море судне украинцы везли уголь из России
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
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Россиян в команде не было

Команда сухогруза "Волго-Балт 179", затонувшего в четверг, 11 марта, у берегов Румынии в Черном море, состояла из украинцев. Двое из них погибли.

На борту сухогруза находилось 12 мужчин и одна женщина, все – граждане Украины. Само судно, согласно данным Balticshipping.com, принадлежало украинской компании Seatrans, зарегистрированной в городе Николаев.

Сухогруз под флагом Коморских островов вышел 6 марта из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанцу. По данным румынских источников, он вез уголь.

Утром 11 марта судно потерпело крушение. Румынские моряки, находившиеся поблизости от зоны бедствия, сообщили, что поймали сигнал SOS примерно в 5:00 по местному времени. Море в это время штормило, высота волн достигала 4 метров, дул сильный ветер.

В настоящее время 10 членов экипажа спасены и находятся под наблюдением врачей. Два моряка погибли. Еще один человек не найден, поэтому спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что у берегов Румынии затонуло российское судно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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А в Одессе не люди были? Женщина ладно, остальных топить надо было а не спасать. Твари.
Гость159173
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Трусы Навального
ну ты че, норм? люди погибли, алло.
ну да. Тут люди. А На Донбасе мусор и русня. Лицемерие со всех сторон.
Трусы Навального
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гость
Ы ы ы, а как же клятый москальский уголь? Чё бандеры, совсем <цензура>*ели? А говорили гов*но не тонет.
ну ты че, норм? люди погибли, алло.
гость
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Ы ы ы, а как же клятый москальский уголь? Чё бандеры, совсем <цензура>*ели? А говорили гов*но не тонет.
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