Решение о замедлении "Твиттера" полностью выполнено

Решение о замедлении "Твиттера" полностью выполнено
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Реализация меры реагирования идет штатно

Замедление интернет-сервиса "Твиттер" обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России. Таковы данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора на четверг, 11 марта.

В Роскомнадзоре (РКН) уточнили, что замедление распространяется на доставку аудио– и видеоконтента, а также графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети передаются без ограничений.

Накануне РКН принял решение замедлить работу "Твиттера", поскольку соцсеть не реагировала на требования убрать незаконный контент с детской порнографией, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. К полудню 11 марта, то есть спустя сутки, более 3 тыс. публикаций с этой информацией так и остаются незаблокированными. При этом ответа руководства соцсети на претензии российского надзорного органа также не поступало.

"Работа социальной сети должна быть приведена ее владельцами на территории России в соответствии с законодательством нашей страны",

напомнили в ведомстве.

Ранее замглавы РКН опроверг связь между замедлением "Твиттера" и сбоем в работе ряда российских интернет-сервисов.

Николай ВИКТОРОВ

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