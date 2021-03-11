Экс-госсекретарь США Помпео предупредил об опасности еще одной пандемии

Экс-госсекретарь США Помпео предупредил об опасности еще одной пандемии
Майк Помпео. Фото: ALEX HALADA via www.imago-images/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Политик уверен, что от Китая исходит реальная угроза

Майк Помпео высказался о биологических исследованиях, которые проводятся Коммунистической партией Китая. Бывший госсекретарь Америки выразил опасение, что Пекин может снова спровоцировать утечку опасного вируса, что станет причиной второй пандемии.

По словам политика, исследования осуществляются в лабораториях, которые не обладают необходимым уровнем безопасности, передает "ИноТВ" со ссылкой на интервью Fox Business.

Помпео понадеялся на то, что нынешняя администрация Байдена предпримет какие-либо действия, нацеленные на предотвращение катастрофы.

"Нужно признать, что все это почти наверняка началось в Ухани и, скорее всего, вышло из Уханьского института вирусологии в результате случайной утечки. Есть значительные доказательства в поддержку этого", – отметил госдеятель.

Он заявил, что Америка должна добиться от Коммунистической партии Китая разрешения на то, чтобы ученые из США приехали в лаборатории с проверкой. Ведь существует реальный риск повторения печального сценария.

"Мы должны потребовать от Коммунистической партии Китая прекратить эту деятельность, пока они не продемонстрируют миру, что не будут растаскивать все это по планете", – добавил Помпео.

Ранее стало известно о том, что Китай ввел санкции против экс-госсекретаря США и других представителей бывшей администрации Трампа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Помпей! У вас там не пандемия а паркинсон у прейзика скоро будет!
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