Экс-госсекретарь США Помпео предупредил об опасности еще одной пандемии

Политик уверен, что от Китая исходит реальная угроза

Майк Помпео высказался о биологических исследованиях, которые проводятся Коммунистической партией Китая. Бывший госсекретарь Америки выразил опасение, что Пекин может снова спровоцировать утечку опасного вируса, что станет причиной второй пандемии.

По словам политика, исследования осуществляются в лабораториях, которые не обладают необходимым уровнем безопасности, передает "ИноТВ" со ссылкой на интервью Fox Business.

Помпео понадеялся на то, что нынешняя администрация Байдена предпримет какие-либо действия, нацеленные на предотвращение катастрофы.

"Нужно признать, что все это почти наверняка началось в Ухани и, скорее всего, вышло из Уханьского института вирусологии в результате случайной утечки. Есть значительные доказательства в поддержку этого", – отметил госдеятель.

Он заявил, что Америка должна добиться от Коммунистической партии Китая разрешения на то, чтобы ученые из США приехали в лаборатории с проверкой. Ведь существует реальный риск повторения печального сценария.

"Мы должны потребовать от Коммунистической партии Китая прекратить эту деятельность, пока они не продемонстрируют миру, что не будут растаскивать все это по планете", – добавил Помпео.

Ранее стало известно о том, что Китай ввел санкции против экс-госсекретаря США и других представителей бывшей администрации Трампа.