Москвичи смогут скачать специальное приложение и оплачивать проезд в метро с помощью смартфона

Транспортная карта "Тройка" скоро станет виртуальной. Больше не придется перекладывать ее из кармана в карман и переживать, как бы не забыть дома. С помощью специального приложения "Тройку" можно будет "поселить" в своем смартфоне и прикладывать его к турникету при входе. Сервис станет доступен уже в 2021 году.

Транспортная карта "Тройка" появилась в Москве 8 лет назад и сразу стала настоящим спасением для жителей и гостей столицы. Ушли в прошлое длинные очереди в кассу, особенно в начале месяца. Разнообразие тарифов позволило пассажирам выбирать наиболее предпочтительный с учетом от маршрута и используемых видов общественного транспорта, при этом не увеличивая количество проездных карточек.

За прошедшее время пассажиры приобрели уже 36 миллионов карт, которыми можно расплатиться теперь не только за проезд, но и за прокат велосипедов, посещение столичных музеев, катков, зоопарка. Более того, "Тройку" больше нельзя назвать только московской картой: она работает на 400 с лишним маршрутах в Подмосковье, а также в Туле. Переговоры о внедрении "Тройки" идут и с администрациями других регионов России.

Сегодня "Тройка" имеет разный облик: это и пластиковая карта с традиционным или тематическим дизайном, и браслет, и кольцо, и наклейка. А скоро она станет и вовсе виртуальной, позволив оплачивать проезд просто прикладыванием смартфона к турникету – по аналогии с банковскими картами. Оформить услугу можно будет через приложение "Метро Москвы".

Помимо совершенствования системы оплаты проезда, в столичном метрополитене разрабатываются и внедряются другие сервисы для удобства пассажиров. Так, в новых вагонах предусмотрены USB-зарядки для гаджетов. В составах "Москва-2020" уровень шума понижен настолько, что позволяет разговаривать, не повышая голоса.

Новая система напольной навигации позволяет проще ориентироваться в метро, не создавая заторов, поскольку не приходится останавливаться и задирать голову, чтобы прочитать вывески и найти нужное направление.

Еще один новый сервис, который пока тестируется, позволяет узнать о загруженности вагонов. Данные обновляются в режиме реального времени, и пассажиры могут на ходу скорректировать маршрут, выбирая наиболее комфортные условия.