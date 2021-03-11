Более 80% рады, что регион вернулся в родную гавань

В марте 2014 года произошло знаменательное событие – Крымский полуостров снова стал частью России. В экспертном сообществе обсудили главные вопросы, связанные с регионом. Мероприятие прошло в столице.



Как сообщил глава отдела политанализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, 70% россиян заметили изменения после возвращения полуострова в состав нашей страны. При этом более 50% считают такие перемены существенными. Всего лишь 5% респондентов назвали изменения негативными.

За прошедшие семь лет у жителей страны успело сформироваться четкое отношение к возвращению Крыма. Так, 81% опрошенных граждан позитивно оценивает случившееся, а 46% считают воссоединение с полуостровом безусловно положительным фактом.

Также сообщается, что 40% респондентов убеждены: полуостров является исконно русской землей. А 62% участников опроса допускают, что в ближайшем будущем этот российский регион станет курортом мирового уровня.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, в свою очередь, напомнила, что 96% жителей Крыма на референдуме выступили за возвращение в состав РФ. Спустя семь лет крымчане придерживаются того же мнения.

Зампред Госсовета Крыма Эдип Гафаров добавил, что за последние годы в регионе были обеспечены благоприятные условия для жизни всех 175 национальностей.

При этом попытки украинцев и американцев воздействовать на крымчан не увенчались успехом. На это обратил внимание политолог Олег Матвейчев. Эксперт напомнил, что Незалежная под кураторством Америки активно наполняла интернет антироссийскими фейками. По его словам, для информационного воздействия на жителей Крыма на Украине создано около 20 тысяч фальшивых аккаунтов.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.