Новый хозяин Белого дома со дня вступления в должность не провел ни одной пресс-конференции, зато отличился странным поведением

Президент США Джо Байден, возможно, страдает болезнью Альцгеймера, и если это так, то мир вскоре будет наблюдать за тем, как государственный механизм Штатов справляется без главной фигуры во власти страны. Такую точку зрения высказал журналист и публицист Анатолий Вассерман.

Известный знаток прокомментировал свежий спич американского журналиста Шона Хэннити в эфире телеканала Fox News о том, что администрация Белого дома скрывает от общественности серьезные неприятности со здоровьем американского гаранта.

Российский публицист отметил, что о проблемах с головой Байдена давно известно, поэтому пришлось заниматься подтасовкой на президентских выборах, иначе не нашлось бы столько здравых в уме выборщиков, кто отдал бы за него свои голоса.

"Какая именно там проблема, трудно сказать. По многим признакам напоминает болезнь Альцгеймера, появляющуюся у многих в достаточно пожилом возрасте", – сказал Вассерман РИА ФАН.

Он напомнил, что таким недугом заболел 40-й хозяин Овального кабинета Рональд Рейган. Но он подхватил болезнь уже после того, как покинул пост, о чем сделал трогательное и печальное заявление в публичной форме.

"Байдену, похоже, уже поздно писать такое обращение", – констатировал журналист.

По его прогнозу, далее мы может проверить популярное среди поклонников США утверждение, что американская государственная машина настолько хорошо отлажена, "что ничего не зависит от того, кто на первом месте в Белом доме".

Добавим, Хеннити отреагировал на недавнее мероприятие в администрации президента, где проходило чествование женщин, получивших звание генерала. Выступая перед аудиторией Байден забыл не только имя главы Пентагона, но и вообще ведомство, которым тот руководит.

Американский журналист также обратил внимание на тот факт, что глава государства со дня своего вступления в должность не провел еще ни одной пресс-конференции.

"Что-то происходит с президентом США, и это давно пора признать основным СМИ... Здесь что-то не так с медицинской точки зрения?", – сказал Хэннити.

Он задался вопросом о степени когнитивного расстройства у гаранта и о его способности правильно управлять администрацией. По его мнению, чиновники Белого дома скрывают президента от прессы, чтобы избежать риска разоблачения "слабого и борющегося с болезнью" лидера. Хеннити подчеркнул, что американцы имеют право знать, что со здоровьем главы государства, поскольку он, кроме прочего, еще и главнокомандующий.

Сегодня, 11 марта, должно состояться первое обращение Байдена к нации.

