Просто так опрыскивать растения не стоит

Совсем скоро начнется новый дачный сезон. Садоводов волнует, нужно ли опрыскивать деревья в течение весны от вредителей и болезней, и чем лучше это делать. Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов внес ясность в этот вопрос.

По словам эксперта, в марте ничего делать не нужно. А вот начиная с последних дней апреля, по верхушке листьев можно пройтись фунгицидами, например, бордоской смесью. После середины мая об этой процедуре вновь нужно забыть. Об этом Туманов рассказал изданию "АиФ".

Это позволит минимизировать количество грибных спор. Однако сначала нужно убрать гнилые ветки, а также прошлогодние плоды и листья.

Как добавляет "МИР24", универсального препарата для обработки плодовых деревьев, чтобы не допустить появление болезней, нет. Дачникам стоит обращать внимание на то, как прошел последний сезон. Если деревья чем-то болели, то, в первую очередь, обработать их нужно именно от этих вредителей. А вот если с растениями никаких проблем не было, то и закупаться множеством средств нет необходимости.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нужно успеть сделать в саду до того, как сойдет снег. В этом году дачникам нужно не забывать о новых запретах, за которые можно получить штраф.