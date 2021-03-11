"Финансовая поддержка" может обернуться грабежом

Мошенники придумали новый способ обогащаться за счет граждан. Злоумышленники догадались замаскироваться под портал Госуслуги.



Интернет-злодеи рассылают письма, где предлагают людям получить якобы назначенную им социальную выплату. На первый взгляд, письмо выглядит как весточка от портала Госуслуги. Однако по факту это ловушка мошенников, передает пресс-центр подмосковной службы безопасности.

Для того чтобы получить деньги, пользователю предлагают перейти в "личный кабинет", где нужно ввести номер СНИЛС и банковской карты. После этого персональные данные жертвы попадают в распоряжение цифровых бандитов, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".