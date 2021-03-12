Власти корректируют программу выплат для россиян с детьми возрастом от 3 до 7 лет

Министерство труда выступило за изменение порядка предоставления выплат для нуждающихся, которые власти выделяют в рамках социальной поддержки для жителей с детьми возрастом от 3 до 7 лет.

Так, лишиться выплат могут семьи, владеющими несколькими домами, а также новыми автомобилями. Ведомство предложило провести системный анализ выплат, которые получают "подозрительно бедные" россияне.

Таким образом Минтруд намерен скорректировать программу по борьбе с бедностью. Ведомство полагает, что после внесения изменений принятая стратегия будет эффективнее.

Так, предлагается ввести ограничения для семей с детьми указанного возраста, чьи доходы формально остаются на низком уровне, а размер имущества является "существенным". Такое решение в аппарате предложили рассмотреть после поступления жалоб от российских субъектов и некоммерческих организаций, передает "Коммерсант".

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке программы на текущий год, в рамках которой власти выделили уже более 246 миллиардов рублей на "детские выплаты". Критерием для участия были формальные доходы, чей размер должен быть ниже установленных на субъектном уровне показателей.

Тем не менее, в Минтруд поступали жалобы со стороны регионов и НКО из-за постоянных обращений за пособиями россиян с "серыми" доходами, которые остаются высокими по российским меркам.

Ведомство предлагает ввести критерий бедности для российских семей. По мнению Министерства труда, под категорию льготников не может попадать семья, владеющая несколькими объектами недвижимого имущества площадью более 40 квадратных метров на человека, а также новыми джипами и тремя автомобилями.



Вторым же новшеством является "правило нулевого дохода", которое заключается в ограничении выплат для семей с отсутствующим легальным заработком, передает телеканал "360".