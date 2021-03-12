Лукашенко снова привезли в больницу: подробности

Лукашенко снова привезли в больницу: подробности
Александр Лукашенко. Фото: © 2021, Пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
Некоторое время назад у него случился сильный приступ кашля

Главу Белоруссии внезапно привезли в Молодечненскую центральную районную больницу. Александр Лукашенко решил посетить учреждение с рабочим визитом – об этом за несколько минут до поездки сообщила пресс-служба президента. 

Лукашенко намерен ознакомиться с тем, как в больнице лечат пациентов – в особенности, от COVID-19, передает БЕЛТА. Недавно в Белоруссии был зафиксирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. 

Во время визита он напомнил, что ранее поручил выстроить четкую вертикаль медучреждений от ФАПов до клинических центров. 

До этого Лукашенко приезжал в больницу для больных коронавирусом. Ему показывали, что инфекция делает с легкими человека. После главу облачили в специальный противовирусный "скафандр", чтобы он мог спокойно зайти в "красную зону" и пообщаться с пациентами.

Сам президент Белоруссии тоже переболел коронавирусом еще во время президентской кампании. И хотя он заявлял, что перенес инфекцию "на ногах", ходят слухи, что болезнь не прошла для него без последствий. В июле на одном из публичных выступлений у Лукашенко заметили катетер на руке. А недавно у него произошел сильный приступ кашля – президент заявил, что "зараза" к нему опять пришла. 

Роман ИГНАТОВ

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