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На западе Японии зацвела сакура. Это удивило жителей страны, ведь обычно цветы на дереве начинают распускаться ближе к началу апреля.
Сообщается, что первые цветы появились в префектуре Хиросимы 11 марта. Сегодня цветение началось в районе города Фукуока, передает "Газета.ру" со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.
Предыдущий рекорд по периоду цветения сакуры был зарегистрирован 10 марта 2010 года. Примечательно, что в прошлом году цветение тоже началось раньше срока.
По данным Телеграм-канала "РИА Новости", теперь каждый регион обязан докладывать о первых распустившихся цветах. А по телевизору начали показывать карту цветения.
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