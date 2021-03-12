В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств

В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств
Фото: М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Первые партии препаратов по офсетным контрактам поступят в столичные больницы уже в марте-апреле 2021 года

В Москве начнут производить 53 жизненно важных лекарства, причем выпуск 27 из них ранее вообще не был налажен в России. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Это не только снизит зависимость от импорта и обеспечит нужды населения, но и даст толчок дальнейшему развитию города, поскольку производство пойдет в рамках офсетных контрактов.

Деньги налогоплательщиков должны работать на развитие собственной экономики, а не уплывать за рубеж. Для реализации этой идеи московское правительство несколько лет назад предложило вариант с офсетными контрактами.

"Инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для нужд субъекта федерации. Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции",

пояснил суть идеи Собянин.

Заключить офсетный контракт можно только по конкурсу: из всех претендентов будет выбран один поставщик, который соответствует всем условиям и предлагает наиболее выгодную цену. При этом речь должна идти о необходимой продукции, которую приходится импортировать.

С 2017 года Москва заключила 5 офсетных контрактов, суммарный объем частных инвестиций по которым составил 12,9 млрд рублей, а общий объем закупок по ним достигнет 73 млрд рублей в течение 10 лет. Поскольку эти деньги пойдут на зарплату работающих на этих предприятиях москвичей, которые, в свою очередь, потратят их в московских магазинах, город получит не только необходимую продукцию, но и стимулирование торговли, сферы услуг и других отраслей экономики.

Фото: mos.ru

Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 году с ЗАО "Биокард". В результате на новом заводе "Биокарда" в Зеленограде будут производиться 22 высокотехнологичных препарата для лечения онкологических и иммунных заболеваний. Первые партии лекарств поступят в московские больницы уже в марте-апреле текущего года. К началу 2028 г. компания будет поставлять городу уже около 40 лекарственных препаратов. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд рублей.

В рамках офсетного контракта с компанией "Р-Опра" (подразделение ГК "Р-Фарм") в Алабушево (Зеленоград) будет построен завод по производству 31 препарата для лечения и профилактики эндокринных, онкологических и кардиологических заболеваний.

С компанией "Гемамед" подписан офсетный контракт на поставки с нового предприятия в технополисе "Москва" в Печатниках специальных медицинских изделий для стомированных больных.  

Еще один офсет касается детского питания. Контракт заключен в 2020 году с компанией "Вимм-Билль-Данн". Производство будет налажено на базе Лианозовского молочного комбината, то есть совсем рядом с конечным потребителем.

Пятый офсет подписан совсем недавно – в феврале 2021 года. По нему Московский эндокринный завод локализует в городе производство 20 важнейших лекарственных средств – противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.

Конечно, офсетные контракты не могут быть массовой историей, и большую часть продукции город по-прежнему будет закупать в рамках открытых торгов, отметил мэр. Однако в случаях, когда выгодно наладить выпуск востребованной продукции дома, Москва использует варианты с офсетами. 

Николай ВИКТОРОВ

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