Предложение убрать реагенты с красноярских дорог возмутило местных жителей

Предложение убрать реагенты с красноярских дорог возмутило местных жителей
Фото: АГН Москва
Эксперты уверены, что применение реагентов намного безопаснее, чем применение песка

Очередной спор, что важнее "чистые ботинки" или "жизнь людей", возник в Красноярске. Там 10 марта прошли публичные слушания, на которых жители города и эксперты рассматривали инициативу депутата Романа Крастелева запретить применение реагентов.

Оседлать тему уборки дорог зимой – любимая фишка многих депутатов, особенно в предвыборный период. Выпады на антигололедные средства в качестве привлечения к себе внимания народными избранниками применялись в разных городах. И все они заканчивались конфузом инициаторов и борцов против "химозы". 

Этот раз не стал исключением. Роман Крастелев красноречиво рассказал с трибуны о том, какие ужасные последствия могут быть после применения "химозы", и почему городу срочно нужно вернуть на улицы песок. По мнению депутата, после рассыпания 90 тысяч тонн песка улицы Красноярска будут чище, а воздух свежее. Чем вызвал недоумение у специалистов, потому что последствия такой инициативы жители сполна ощутили на себе в эту зиму, так как благодаря шуму, созданному депутатом, с января на дорогах ничего, кроме песка не применялось. В итоге город превратился в буро-коричневую кашу, а дороги стали скользкими и опасными.

"За период с января по 10 марта этого года у нас произошло 153 аварии из-за плохого состояния дорог, где мы фиксировали гололед и колею. Для сравнения, в прошлом году, когда применяли реагенты, таких аварий было всего 22, – озвучил статистику Роман Васильев, замначальника ГИБДД Красноярска.  – У меня более 30 лет водительского стажа. Я помню, как в 90-ые без шипованной резины было не проехать по этим колеям на улицах. В последние годы с реагентом дороги стали намного лучше и чище".

Эксперт отметил, что в России действуют обязательные требования стандарта, по которому зимняя скользкость и снег не допускаются на проезжей части. И что обязанность властей обеспечить безопасное передвижение жителей прописано в федеральном законодательстве.

Отказ от реагентов обойдется городу дополнительно в несколько миллионов рублей штрафов, которые ГИБДД пришлось выписать из-за образовавшейся колеи на дорогах.

"Убрать наледь без реагентов невозможно, – уверен выступил Алексей Барт, директор Сибирского филиала федерального дорожного института РосдорНИИ. – Реагенты – это различные соли, которые плавят лед. Песок с данной задачей справиться не сможет. В Европе вообще песок запрещен, потому что он опасен для человека. Вспомните весну. Вечные пылевые бури. Машина за ночь становится серой. Мы этим дышим. О какой чистоте с песком может идти речь? В Москве запретили песок много лет назад. Там применяют 400 тысяч тонн реагентов. И вокруг Москвы тоже в городах используют реагенты. И там чисто. Когда снег идет на дорогах он не буро-коричневый, как у нас".

В корне неверно и утверждение, что реагенты наносят вред экологии. В Красноярске десятилетиями использовали пескосоляную смесь. То есть ежегодно в городе и так применяли несколько тысяч тонн соли, что тоже является реагентом. Но по данным экологического мониторинга Минприроды Красноярского края наличия хлоридов в реке не обнаружено. В столице России, где за применением антигололедных средств экологи следят пристально более 10 лет, эксперты также отмечают отсутствие негативного влияния на экосистему.

В состав материалов входят обычные соли, которые не испаряются и не вызывают аллергии. Прежде чем поступить в продажу, все средства проверяют на качество в Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре. Поэтому говорить об опасности реагентов как минимум некомпетентно, а как максимум безответственно.

"Кто ответит за жизни людей, которые разобьются на скользкой дороге или получат перелом шейки бедра, потому что вам не нравятся реагенты? - обратился к Роману Крастелеву депутат горсовета Красноярска, хирург-онколог Вячеслав Дюков. – Или вам ботинки важнее людей? Ответственные за уборку люди должны опираться на мнение экспертов и решать, чем и как им убирать. Это серьезный вопрос, связанный с безопасностью. И на нем непозволительно ловить хайп и пиариться в соцсетях".

По словам Дюкова, от воздействия колес вся эта песчаная смесь превращается в пыль, которая клубится на высоте до двух метров. И она агрегирует впитывает молекулы фенолов, бензопирена и прочих вещей, которые называются канцерогенами. "И эти вредные вещества не так опасны, когда летают сами по себе, потому что человек их вдыхает и выдыхает. А когда они оседают на более крупных частицах пыли, попадают в легкие, в бронхи и остаются там – в этом причина массы легочных заболеваний, в том числе онкологических", – подчеркивает депутат. 

Анна СОРОКИНА

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