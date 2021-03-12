Руководство "Твиттера" уклоняется от диалога с Роскомнадзором

Несогласия с претензиями компания также не выражает

Представители соцсети "Твиттер" до сих пор не предприняли никаких попыток выйти на контакт с Роскомнадзором. Ответы на запросы ведомства они также не предоставляют. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев, выступая в Общественной палате РФ в пятницу, 12 марта.

Ранее Роскомнадзор направил в адрес "Твиттера" более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Поскольку они не были выполнены, работа соцсети в России с 10 марта была замедлена. Если и это предупреждение будет проигнорировано, "Твиттер" может быть полностью заблокирован на территории РФ.

Несмотря на то, что ответственные лица компании в России хорошо известны, да и у них есть все контакты Роскомнадзора, "Твиттер" не выходит на связь.

"Наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет",

– сказал Зайцев. Он пояснил, что претензии ведомства связаны с нарушением российского законодательства, которые должны быть устранены. Если соцсеть не согласна с требованиями, она может обратиться в суд, а не отмалчиваться.

"Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был",

– цитирует РИА "Новости" представителя Роскомнадзора.

Накануне контролирующие органы подтвердили, что замедление интернет-сервиса "Твиттер" обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России.