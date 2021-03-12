Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь, долги российских граждан по кредитам, переданные на принудительное взыскание превысили сумму в 1,8 трлн рублей.

Долги наши тяжкие

По данным ФСПП всего в январе на исполнении судебных приставов находилось 8 млн производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму 1,8 трлн рублей. Это ощутимо больше, чем год назад, когда долговых производств было 5,8 млн, а задолженность граждан по ним составляла порядка 1,6 трлн рублей.

Только в январе 2021 года было возбуждено 555 тыс. новых исполнительных производств на общую сумму 73,4 млрд рублей.

Примечательно, что объем долгов граждан по банковским кредитам, с которыми работает ФССП в 3,5 раза превышает задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с которых приставы взыскивают более 525 млрд рублей в пользу кредитных организаций.

Почему россияне тонут в кредитах?

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, основной причиной роста невыплат по кредитам является растущий уровень бедности населения.

"Россияне набирают кредиты в банках, поскольку им не хватает средств на жизнь, это очевидно, – пояснил он "Утру.ру". – И просрочка по долгам растет, а количество физических лиц-банкротов выросло на 70% ещё в прошлом году. И риск массовых банкротств растет пропорционально тому, как у людей увеличиваются долги перед банками, а доходы на фоне роста цен сокращаются".

Под несколько иным углом смотрит на проблему исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК Универ Капитал Артём Тузов. По его мнению, резкому росту задолженности поспособствовала пандемия, хотя и до нее, россияне набирали кредиты вполне исправно. Просто пандемия с ее локдаунами и закрытием бизнесов привела к снижению доходов населения, что поставило многих на край долговой ямы.

"На увеличение числа исполнительных производств оказала влияние пандемия коронавируса, из-за которой снизились доходы домохозяйств, – рассказал Артем Тузов "Утру.ру". – В начале 2020 года долги россиян составляли около 1,6 трлн рублей, в текущем – 1,8 трлн рублей. Эта сумма скопилась не только в 2020, но в и предыдущие годы, когда население брало кредит под более высокий процент. В 2019 году монетарная политика Центробанка стала смягчаться, поэтому снизилась до рекордного минимума ключевая ставка, которая сейчас составила 4,25%. Соответственно, кредитные предложения от банков стали интереснее – с меньшей переплатой и ежемесячным платежом".

Есть ли выход?

Рост долговой нагрузки россиян, а с ней и увеличивающееся количество неплатежей превращается сегодня в серьезную проблему с далеко идущими социально-экономическими последствиями. Пандемия и экономический кризис уже привели к существенному снижению доходов населения, при том, что значительная его часть до сих пор не осознала этого, и не скорректировала собственные расходы. Попросту говоря, потеряв возможность зарабатывать "как раньше", многие все еще продолжают "как раньше" тратить, компенсируя разницу за счет кредитов. Последствия такого поведения хорошо видны из данных ФССП.

Заставить снизить расходы семьи с изначально низким уровнем дохода, особенно в условиях резкого подорожания продуктов питания и других необходимых товаров довольно трудно.

По мнению Артема Деева, решить эту проблему можно, если государство начнет планомерную работу по ликвидации бедности и способствованию росту доходов населения.

"По официальным данным, в России 20 млн граждан живут на доходы меньше 1 МРОТ (12 тысяч рублей в месяц). Это каждый седьмой житель страны и почти 25% трудоспособного населения", – говорит эксперт.

По мнению Артема Тузова, для того, чтобы не оказаться в долговой яме, россиянам и самим следует предпринимать какие-то действия, например, рефинансировать свои кредиты, взятые на длительный срок.

"Для этого нужно обратиться сначала в свой банк (в некоторых случаях заемщику идут на встречу), либо найти другую финансовую организацию, чтобы переоформить документы, – говорит Тузов. – Так ежемесячный платеж станет посильным, перестанут копиться долги и портиться кредитная история. Очень важно не прятаться от своего банка в случае задолженности, а найти оптимальное решение".

Новые риски

Отмеченный ФССП рост объемов задолженности россиян, подлежащей взысканию, может стать тревожным сигналом, указывающим на новые, еще большие риски, нарастающие в сфере кредитования.

Так, по данным ЦБ РФ, долги населения по ипотеке в декабре прошлого года выросла на 1,7% и впервые достигла отметки в 9,1 триллиона рублей. За это время банки нарастили выдачи ипотеки на 12,2% – до 211,5 тысячи ссуд. При этом, значительная часть ипотечных кредитов приходится на т.н. льготную ипотеку, с более льготными условиями выдачи, что уже привело к тому, что на рынок попало огромное количество заемщиков, платежеспособность которых проверена по максимально щадящему варианту. Это означает, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации и снижения доходов населения, появляется целый пласт заемщиков - потенциальных кандидатов на пополнение статистики ФССП.