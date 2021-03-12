В ОП указали на нарушение "Твиттером" законов США

В ОП указали на нарушение "Твиттером" законов США
Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Распространение детской порнографии строго карается в Америке

Россия должна направить запрос в США в связи с распространением через соцсеть "Твиттер" детской порнографии. Об этом заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу "Твиттера" в РФ в связи с тем, что соцсеть на протяжении долгого времени игнорирует требования удалить ссылки и публикации с детской порнографией, призывами к суициду, пропагандой наркотиков среди несовершеннолетних. Однако и после этого публикации, нарушающие законодательство РФ, остаются в открытом доступе.

По мнению Мизулиной, к решению проблемы нужно привлечь дипломатов и правоохранительное ведомство РФ, которые должны по своей линии направить запрос американской стороне.

"В США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе?"

– указала Мизулина в ходе слушаний в Общественной палате по теме   "Вынужденное замедление – выводы для всех", передает РИА "Новости".

Ранее представитель российского надзорного органа сообщил, что руководство "Твиттера" отказывается от диалога, игнорирует выдвинутые требования. Встречных претензий соцсеть при этом тоже не выдвигает. 

Николай ВИКТОРОВ

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