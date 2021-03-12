В ОП указали на нарушение "Твиттером" законов США

Распространение детской порнографии строго карается в Америке

Россия должна направить запрос в США в связи с распространением через соцсеть "Твиттер" детской порнографии. Об этом заявила член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу "Твиттера" в РФ в связи с тем, что соцсеть на протяжении долгого времени игнорирует требования удалить ссылки и публикации с детской порнографией, призывами к суициду, пропагандой наркотиков среди несовершеннолетних. Однако и после этого публикации, нарушающие законодательство РФ, остаются в открытом доступе.

По мнению Мизулиной, к решению проблемы нужно привлечь дипломатов и правоохранительное ведомство РФ, которые должны по своей линии направить запрос американской стороне.

"В США хранение детской порнографии уголовно наказуемо. ...Это вызывает вопрос: почему представители компании Twitter, сервера которой находятся в США, до сих пор находятся на свободе?"

– указала Мизулина в ходе слушаний в Общественной палате по теме "Вынужденное замедление – выводы для всех", передает РИА "Новости".

Ранее представитель российского надзорного органа сообщил, что руководство "Твиттера" отказывается от диалога, игнорирует выдвинутые требования. Встречных претензий соцсеть при этом тоже не выдвигает.