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Наступил период, когда огородники взялись за посев различных культур. Существуют некоторые нюансы, следование которым поможет получить богатый урожай. Сегодня мы расскажем о секрете голландцев, позволяющем собрать как можно больше качественных плодов вне зависимости от погодных условий.
Всходы будут отличаться быстрым ростом и хорошей устойчивостью к неблагоприятным факторам. Дело в том, что голландцы делают ставку на энергию прорастания семян.
Смысл заключается в следующем – если растение дает всходы в соответствии с отведенным на этот биологический процесс периодом, то в будущем культура подарит хороший урожай. Чем больше сдвигается временная норма, тем хуже энергетический потенциал посадок.
Последовательность действий
Вам понадобятся пакетик семян, теплая вода, два ватных диска и контейнер с крышкой.
Узнайте срок всхожести посаженной культуры. Как только пройдет указанное количество дней, посмотрите, сколько семян взошли. Если их количество составляет 8-10 штук, то можно смело сеять. 6-7 проросших семян говорят о том, что урожай будет средним. Если проросло 5 семян и меньше – откажитесь от данного посевного материала.
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