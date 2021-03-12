Голландский метод: определяем урожайность семян по всходам

Голландский метод: определяем урожайность семян по всходам
Фото: imagebroker/Gary K Smith/FLPA/www.globallookpress.com
Небольшие хитрости помогут выявить минусы культуры

Наступил период, когда огородники взялись за посев различных культур. Существуют некоторые нюансы, следование которым поможет получить богатый урожай. Сегодня мы расскажем о секрете голландцев, позволяющем собрать как можно больше качественных плодов вне зависимости от погодных условий.

Всходы будут отличаться быстрым ростом и хорошей устойчивостью к неблагоприятным факторам. Дело в том, что голландцы делают ставку на энергию прорастания семян.

Смысл заключается в следующем – если растение дает всходы в соответствии с отведенным на этот биологический процесс периодом, то в будущем культура подарит хороший урожай. Чем больше сдвигается временная норма, тем хуже энергетический потенциал посадок.

Последовательность действий

Вам понадобятся пакетик семян, теплая вода, два ватных диска и контейнер с крышкой.

  • Смочите один ватный диск водой. Сверху положите на него 10 семян, накройте вторым влажным диском.
  • Поместите материал в контейнер и закройте его крышкой.
  • Сделайте пометки с указанием даты закладки. Не забудьте написать название культуры.
  • Поместите контейнер в место, где температура воздуха держится в районе +25˚C.

Узнайте срок всхожести посаженной культуры. Как только пройдет указанное количество дней, посмотрите, сколько семян взошли. Если их количество составляет 8-10 штук, то можно смело сеять. 6-7 проросших семян говорят о том, что урожай будет средним. Если проросло 5 семян и меньше – откажитесь от данного посевного материала. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, во что лучше всего сеять рассаду. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне загнали себя в кредитное рабство

Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство

Закупки "Спутника V" привели к крупному скандалу в Словакии

В стране решили сыграть на отношении народа к России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей