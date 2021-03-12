Давно позабыты: каким бытовым хитростям учили в СССР

Давно позабыты: каким бытовым хитростям учили в СССР
Фото: pixabay.com
Рекомендации изобретательных советских людей на самом деле помогали

Во все времена люди накапливали опыт в том, чтобы облегчить себе жизнь. Не было исключение в этом плане и советсткое время. И тогда были мастера "золотые руки", которые делились своими хитростями.  

Некоторые их советы поражают. Все так просто, что странно, почему это не пришло в голову другим людям. Между тем рекомендации изобретательных людей из СССР не только было легко выполнить. Они на самом деле помогали.

Воспользоваться ими можно и в наше время. Приведем некоторые из них.

Хитрость первая

К примеру, зачерствевшему хлебу можно вернуть свежесть. Для этого всего лишь нужно уложить его в прозрачный пакет и оставить на батарее или там, куда падают солнечные лучи.

Вторая хитрость

Отвар после риса и макарон, как выяснилось тоже можно использовать. Им хорошо склеивать бумагу и картон, подклевать отстопырившиеся обои.

Хитрость третья

От засорившегося отложениями жира слив в кухонной мойке легко очистить. Надо всего лишь засыпать в горловину 1 ст. л. соды и, когда она растворится, промыть уксусом.

Четвертая хитрость

Добиться того, чтобы шнурки в туфлях или кроссовках не развязывались на ходу тоже реально. Стоим всего лишь пройтись по ним бесцветной гигиенической помадой, и они замрут в том положении, которое нужно.

Хитрость пятая

Еще можно очень быстро смастерить домашние шлепки. Для этого понадобятся четыре шнурка и оставшийся после настилки пола кусок линолеума на войлоке. Нужно вырезать из него подошвы, пробить в них дырочки, в которые вставить завязки.

Есть советы и для дачников.

Шестая хитрость

Лопату будет намного удобнее использовать, если добавить к ней небольшую деталь. Соответствующий по размеру металлическому полотну кусочек неширокой резиновой трубки нужно разрезать вдоль пополам. В середине одной из половинок проделать отверстие чуть меньше диаметра черенка (ручки) лопаты и надеть его на полотно.

Хитрость седьмая

Обычный гаечный ключ подходит не только для завинчивания. С помощью него  перенести ведро с водой будет легче.

Ранее "Утро.ру" писало, как избавиться от запаха из пластикового контейнера. Для этого есть четыре способа.

Полина ДОРОЖКИНА

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