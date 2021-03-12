Представители торговых сетей давно используют особенности людей в свою пользу

Наверняка каждый хоть раз сталкивался с подобной ситуацией: вы идете в магазин за определенными продуктами, а возвращаетесь домой с большим количеством ненужных товаров. Возникает вопрос: как же так получается? Дело в том, что вы ежедневно попадаетесь на удочку работников супермаркетов, которые пытаются нажиться на потребителях.

Рассказываем о самых популярных уловках, на которые ведутся покупатели.

Уловка №1. Яркие ценники

Чаще всего ценники на товарах выделяют ярким цветом. Подобный метод не может не привлечь внимания покупателей. Ведь это говорит о наличии акции. Поэтому люди кладут товар в корзину, будучи уверенными в том, что они смогли хорошо сэкономить.

Но на самом деле владельцы торговой сети проводят манипуляцию, которая заключается в следующем: цены повышаются как раз на столько процентов, сколько указано в акции.

Уловка №2. Изменение раскладки

Еще одним механизмом манипуляции является расположение товаров. Скорее всего вы замечали, что самые необходимые товары находятся в разных частях магазина. Часто раскладку и вовсе меняют. Это необходимо для того, чтобы вы больше времени провели в торговом предприятии. Ведь по пути из одного отдела в другой вы сможете наполнить тележку менее нужными продуктами.

Уловка №3. Наличие иностранных товаров

Исследователи пришли к выводу, что наличие иностранных товаров на полках магазина автоматически повышает его престиж. Даже если цена на подобные изделия завышена, покупатели найдут причины, которые оправдают данное явление.

Уловка №4. Атмосфера внутри магазина

Красота и чистота – это то, что притягивает потребителей. У них на подсознательном уровне возникает желание как можно больше времени провести в подобной обстановке. А чем дольше вы пребываете в магазине, тем больше денег потратите.

Уловка №5. Акцент на правильном питании

В 21 веке все больше людей стараются вести здоровый образ жизни. Одним из главных условий является правильное питание – свежие овощи, фрукты, крупы и так далее. Поэтому чаще всего самые полезные продукты находятся в начале магазина. После покупки необходимого у потребителя возникает желание вознаградить себя за приверженность ЗОЖ, поэтому он идет вглубь супермаркета за вредными товарами.