Когда нельзя убирать дома в марте 2021

Когда нельзя убирать дома в марте 2021
Фото: Alf Jonsson/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Для ремонта тоже есть благоприятные и неподходящие дни

Лунные дни, как известно, влияют на многое в нашей жизни. И, как оказалось, даже на то, как уборка в доме.

Первый весенний месяц уже в разгаре. Однакло не лишним будет узнать какое время подходит, а какое – нет для наведения порядка в жилище. Проведения  ремонта это тоже касается.

Когда можно убирать дома в марте 2021

Наиболее благоприятными будут четыре лунных дня. Это 14.03 с 07:38, 16.03 с 07:57, 22.03 с 10:16 и 28.03 с 18:24.

Для всех домашних дел это идеальное время. Можно замахнуться и на генеральную уборку, и даже на капитальный ремонт. 

Хорошими окажутся пять: 19.03 с 08:38, 21.03 с 09:32, 26.03 с 15:21, 27.03 с 16:52 и 31.03 с 23:08.

В это время тоже все будет получаться. Хотя и не все громадные планы по обустройству жилища удастся воплотить.

Будут и нейтральные. Их также пять – 13.03 с 13:21, 18.03 с 08:21, 20.03 с 09:00,23.03 с 11:16 и 30.03 с 21:33.

Это время подходит, чтобы заниматься мелкими и легкими делами по дому. Тратить на них много времени не стоит.

Когда нельзя убирать дома в марте 2021

Плохим будет один лунный день – 29.03 с 19:58.

Ни легкой уборки, ни перестановки мебели, ни ремонта начинать не следует.

Ужасными станут четыре – 15.03 с 07:48, 17.03 с 08:08, 24.03 с 12:30 и 25.03 с 13:53.

Эти периоды абсолютно не годятся для наведения порядка в доме. Космическая энергия будет негативно отражаться на всех подобных действиях, и все станет буквально валиться из рук.

Ранее стало известно, что нельзя делать при уборке в доме. От вредных привычек в это время надо избавиться.

Полина ДОРОЖКИНА

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