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Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявил, что заключенного увезли из СИЗО "Кольчугино". Куда именно – неизвестно.
Об этом он рассказал РИА "Новости".
Решение о том, куда собираются этапировать Навального во ФСИН принимали в закрытом режиме. По данным источника "Ведомостей", оппозиционер будет отбывать срок в ИК-2. Однако пока эту информацию не подтвердили.
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