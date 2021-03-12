Политика должны были перевести в основное место отбывания наказания

Адвокат оппозиционера Алексея Навального заявил, что заключенного увезли из СИЗО "Кольчугино". Куда именно – неизвестно.

Об этом он рассказал РИА "Новости".

Решение о том, куда собираются этапировать Навального во ФСИН принимали в закрытом режиме. По данным источника "Ведомостей", оппозиционер будет отбывать срок в ИК-2. Однако пока эту информацию не подтвердили.