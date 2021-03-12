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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прививался от коронавируса и пока не планирует этого делать. Об этом он сказал в пятницу, 12 марта, во время посещения больницы города Молодечно.
Лукашенко напомнил, что он уже переболел коронавирусом, поэтому рассчитывает на собственный иммунитет.
"Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. (…) Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо",
– приводит "Интерфакс" слова главы Белоруссии.
В то же время Лукашенко допустил, что в будущем "попробует" привиться. Тем более что в республике разрабатывается собственная вакцина.
Помимо этого, в РБ уже в марте начнется производство российской вакцины "Спутник V", а также Минск заключил соглашение о поставках антиковидного препарата из Китая.
Во время визита в больницу Лукашенко особенно интересовался, как лечат больных с COVID-19. При этом многие обратили внимание, что в отличие от медиков президент находился в "красной зоне" без защитного костюма и в обычной маске.
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