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Заявление главы Роспотребнадзора
Анны Поповой о возможности трансформации вируса птичьего гриппа вызвало широкий
резонанс. По мнению некоторых экспертов, новую эпидемию, действительно,
исключать нельзя.
Так, знаменитый российский вирусолог Анатолий Альтштейн заметил, что в своем высказывании глава Роспотребнадзора преследовала важную цель – предупредить ученое сообщество об опасности такой угрозы. По мнению эксперта, вероятность новой эпидемии не высока, однако не исключена.
На этом фоне уже сейчас нужно задуматься о производстве тестов, которые могли бы идентифицировать новый штамм вируса, способный передаваться от человека к человеку. Если такая инфекция появится, Россия должна быть во всеоружии.
Врач-инфекционист Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что ученым известны случаи, когда вирус птичьего и человеческого гриппа встречаются в одной клетке и происходит трансформация. При таком стечении обстоятельств вполне возможно появление пандемического штамма. Правда, подобное случается редко, так что переживать еще рано. Но иметь в уме такую возможность все же необходимо, передает слова эксперта издание "Лайф".
К слову, недавно теледоктор Елена Малышева заявила, что обычный грипп гораздо опаснее коронавируса.
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