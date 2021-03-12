Стране не помешает задуматься о производстве вакцины

Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о возможности трансформации вируса птичьего гриппа вызвало широкий резонанс. По мнению некоторых экспертов, новую эпидемию, действительно, исключать нельзя.



Так, знаменитый российский вирусолог Анатолий Альтштейн заметил, что в своем высказывании глава Роспотребнадзора преследовала важную цель – предупредить ученое сообщество об опасности такой угрозы. По мнению эксперта, вероятность новой эпидемии не высока, однако не исключена.

На этом фоне уже сейчас нужно задуматься о производстве тестов, которые могли бы идентифицировать новый штамм вируса, способный передаваться от человека к человеку. Если такая инфекция появится, Россия должна быть во всеоружии.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что ученым известны случаи, когда вирус птичьего и человеческого гриппа встречаются в одной клетке и происходит трансформация. При таком стечении обстоятельств вполне возможно появление пандемического штамма. Правда, подобное случается редко, так что переживать еще рано. Но иметь в уме такую возможность все же необходимо, передает слова эксперта издание "Лайф".

К слову, недавно теледоктор Елена Малышева заявила, что обычный грипп гораздо опаснее коронавируса.