Рассмотрение данного вопроса прошло в рамках круглого стола

12 марта члены Общественной палаты обсудили ситуацию вокруг ресурса микроблогов "Твиттер". Из-за систематических нарушений эксперты Роскомнадзора решили замедлить скорость работы данной соцсети.



По мнению главы рабочей группы ОП по законодательству в сфере цифровизации, такие действия регулятора вполне оправданы. Вадим Виноградов подчеркнул, что на данный момент "Твиттер" так и не удалил более 3 тысяч публикаций, которые содержат недопустимый контент. Речь идет о статьях, посвященных употреблению наркотиков, а также материалах, которые побуждают детей расставаться с жизнью.

Глава комиссии ОП по развитию информсообщества поддержал слова коллеги. Рифат Сабитов напомнил, что российский регулятор несколько раз обращался к зарубежной соцсети с требованием удалить запрещенные материалы. Принятые меры призваны вернуть интернет-гиганта в рамки правового поля нашей страны.

В свою очередь, замглавы аналитической службы АНО "Диалог" Тимофей Ви отметил, что подобного рода проблемы с ресурсом микроблогов есть не только у Роскомнадзора. Например, соцсеть категорически проигнорировала все запросы с требованием удалить фейковые новости о ситуации с коронавирусом. При этом даже "Фейсбук" и "Инстаграм" в таком вопросе шли навстречу.

Ви добавил, что Россия первой в мировом пространстве решила применить замедление интернет-ресурса. Если другие страны поддержат нас в такой практике, то соцсети будут вынуждены вернуться в рамки законной деятельности.

В целом, действия регулятора могут серьезно ударить по сервису. Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств РФ Валентин Смоляков напомнил, что рекламодатели зачастую с опасением относятся к ресурсам, которые находятся под угрозой блокировки.

Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание, что "Твиттер" зарабатывает на территории нашей страны порядка 3-4 миллиардов рублей. Так что запрет на рекламную деятельность может серьезно сказаться на доходах компании. Парламентарий подчеркнул, что российские власти не планируют полностью блокировать какие-либо соцсети, однако сегодня серьезно обострился вопрос с выстраиванием нормального диалога между государством и IT-гигантами.