Курс рубля
- Доллар по 120: Белый дом готовит удар по российской экономике
- Курс евро рухнул до сентябрьского минимума
- В какой валюте стоит хранить сбережения этой весной: комментарий эксперта
Бывший работник Службы безопасности Украины, которая подчиняется президенту, поделился "пикантными"
подробностями о повседневной жизни сотрудников украинских спецслужб. Оказалось,
раньше там было немало ярых поклонников российского лидера Владимира
Путина.
По словам Василия Прозорова, ряд его коллег были настроены максимально пророссийски. Они любили Путина и считали Россию своей Родиной. Некоторые даже носили футболки с двуглавым орлом и соответствующей надписью. Сослуживцы Прозорова также любили песни российской группы "Любэ" и частенько их распевали.
Такое положение дел в украинской Службе безопасности было при президенте Викторе Януковиче, которого в 2014 году сместил Петр Порошенко.
Впрочем, когда внешний курс Украины резко переменился, сотрудникам СБУ также пришлось отказаться от своих взглядов. Теперь Россия – враг, и силовики должны придерживаться соответствующих антироссийских настроений.
По мнению Прозорова, которое он озвучил в беседе с изданием "Голос Правды", такая переменчивость вредит самим силовикам, потому что люди предают собственные убеждения, а это никогда не проходит даром.
К слову, недавно Россию предупредили о новой провокации Украины. Так оценил план Киева по "возвращению" Крыма постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.
Финансовое состояние россиян начинает вызывать все большее беспокойство
В стране решили сыграть на отношении народа к России