Среди подчиненных украинского президента нашли фанатов Путина - бывший силовик

Среди подчиненных украинского президента нашли фанатов Путина - бывший силовик
Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Доходило даже до футболок с лицом нашего президента

Бывший работник Службы безопасности Украины, которая подчиняется президенту, поделился "пикантными" подробностями о повседневной жизни сотрудников украинских спецслужб. Оказалось, раньше там было немало ярых поклонников российского лидера Владимира Путина.

По словам Василия Прозорова, ряд его коллег были настроены максимально пророссийски. Они любили Путина и считали Россию своей Родиной. Некоторые даже носили футболки с двуглавым орлом и соответствующей надписью. Сослуживцы Прозорова также любили песни российской группы "Любэ" и частенько их распевали.

Такое положение дел в украинской Службе безопасности было при президенте Викторе Януковиче, которого в 2014 году сместил Петр Порошенко.

Впрочем, когда внешний курс Украины резко переменился, сотрудникам СБУ также пришлось отказаться от своих взглядов. Теперь Россия – враг, и силовики должны придерживаться соответствующих антироссийских настроений.

По мнению Прозорова, которое он озвучил в беседе с изданием "Голос Правды", такая переменчивость вредит самим силовикам, потому что люди предают собственные убеждения, а это никогда не проходит даром.

К слову, недавно Россию предупредили о новой провокации Украины. Так оценил план Киева по "возвращению" Крыма постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ольга ФЕДОРОВА

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крым наш
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будет надо,на лету переобуются!
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